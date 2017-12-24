Almanya'nın tekelini işte böyle kırdılar!

24 Aralık 2017 15:05
Almanya'nın tekelini işte böyle kırdılar!

Türk mühendisleri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 Euro'ya satın alınan tramvayların hız sensörünü üretmeyi başardı. Bir tramvayda 12 adet bulunan hız sensörü, 750 liraya mal edildi.

 Samsun'da Türk mühendisleri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 Euro'ya satın alınan tramvayların hız sensörünü geliştirmeyi başardı. Böylece yaklaşık 4 bin TL değerindeki sensör, 750 liraya mal edildi.

 
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'nin (SAMULAŞ) kullandığı tramvaylarda bulunan hız sensörleri arızalandı. Tramvaylara hız sensörü takmak için fiyat ve parça araştırması yapan şirket, 10 santimetrelik cihazın sadece Almanya'da üretildiği ve 850 Euro'ya satıldığını öğrendi. Bunun üzerine SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, parçanın Türkiye'de üretilmesi amacıyla harekete geçti.
 
Gürkan, Samsunlu mühendis Hakan Kahvecioğlu ve ekibi ile bir araya gelerek, 1,5 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda parçanın üretilmesini sağladı. SAMULAŞ'ın hız sensörü temininde zorluk çektiğini öğrendikten sonra çalışmaya başladıklarını söyleyen Gürkan, parçayı inceleyip yapmaya karar verdiklerini dile getirdi. Kahvecioğlu, "Yürüttüğümüz çalışma sonucunda parçayı ürettik. İlk ürettiğimiz parçayı deneme amaçlı kullandık. Birkaç ufak pürüz çıktı. O sorunları da çözerek mükemmel şekilde çalışan sensör geliştirdik." dedi.
 
TALEP DOĞRULTUSUNDA ÜRETİM YAPILACAK
 
Sadece 3 mühendisin 1,5 aylık çalışması sonucu parçanın üretilebildiğine dikkati çeken Kahvecioğlu, parçayı Türkiye'de 750 liradan satmayı planladıklarını kaydetti. Kahvecioğlu, ilk etapta 50 parça ürettiklerini, talep doğrultusunda üretim yapacaklarını bildirdi.
 
SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan da tramvayların zorlu iklim koşullarında çalıştığını, bujilerinde bulunan hız sensörlerinin normal kullanım ömründen kısa sürede arıza verdiğini anlattı. Gürkan, şunları söyledi:
 
"Samsunlu üreticilerimizle yaptığımız görüşme sonucunda hız sensörünü aynı teknik özelliklerde ve aynı verileri üretecek şekilde 750 liraya mal ettik. Bir tramvayda yaklaşık 12 hız sensörü var. Bunu araç filosuna vurduğunuzda oldukça yüksek işletme ve bakım maliyeti oluşturuyor. Bu tür çalışmalarla hem Samsunlu firmaların üretim altyapısını geliştirirken hem de işletme giderlerini azaltma şansı yakaladık."
 
Gürkan, üretilen yerli hız sensörleriyle 150 bin lira tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi. 
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