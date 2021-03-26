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Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 15:03 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Alpaslan Çakar atandı. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 26 Mart 2021’de görevini tamamladı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görev süresi sona eren Hüseyin Aydın, görevini Alparlan Çakar’a devretti.

Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

26 Mart 2021’de yapılan Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. VakıfBank ve HalkBank’ın mevcut başkanları görevine devam ederken, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Alpaslan Çakar getirildi. Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nda birçok önemli görevlerde bulundu.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alpaslan Çakar, 1996’da Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yapan Alpaslan Çakar, 2005’te Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007’de Daire Başkanı olan Çakar, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihlerinde Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alpaslan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihlerinde Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Haziran 2018 tarihi itibarıyla Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Alpaslan Çakar, 26 Mart 2021 Cuma günü itibarıyla Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedirr

KAMU BANKALARININ GENEL KURULU TAMAMLANDI

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Buna göre Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan görevine devam ederken, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021’de devrederek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bitirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirildi.

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