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Alpullu Şeker Fabrikası'na 150 milyon TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Alpullu Şeker Fabrikası'na 150 milyon TL

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Erser Grup Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 149 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 500 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.AA

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Anahtar Kelimeler:
şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası ihale özelleştirme

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
devlet in kasasında. acık kalınca. devlet kurumlarını satıp kapatıyorlar. secimler de hazineden dünya. para. gidecek. haram olsun. bu insanlarını. yiyene
Hükümetten "fabrika satılıp yoolar,köprüler yapılacak" açıklaması bekliyoruz
yuh be bu kadarda olmaz ilk ve tek artıranda kalmış gelde şaibe olduğuna şüpelenme.
çorum şekeri 3000 bin ton şekere sattilar üç bin yanis anlaşilmasin YAZIKTIR GUNAHTIR BU MEMLEKETE
çorum şekeri üçbin ton şeker ile sattilar 3000ton YAZIKTIR GUNAHTIR MEMLEKETE İHANETTIR BUKADARMI SAF BU BİROKRASİ
Super oluyor, bakin bakalim bu fabrikalarin oldugu sehirlerde reis ne oy aliyor, iste yine secim geldi ve izleyin yine oy verecekler, bence az yapiyor, ooohhhh
Satılmadık ne kaldı ki? Tüm değerlerimiz bir bir satılıyor. Çok yazık.!
Satma, Atalarımın binbir zorluklar içinde kurduğu değerleri satma. Atatürk'e hakaret edip kurdukları değerlerden menfaat edinme. Amacın arkasından sövdüğün dış düşmanlara hizmet etmek mi? Atalarımız bizlere bu değerleri bırakmış, bizler torunlarımıza ne bırakacaz. Torunlarımız satılan bu fabrikalarda askeri ücretle çalışan olabilecekler..
söylenecek çok şey yok cumhuriyetden bu yana zarar etmeyen fabrika şimdimi zarar ediyor ve satılıyor hükümetin politikası ülkeyi yoksulluğa götürüyor düşüncem bu.
gelir getiren herşeyi satıp karşılığında yap işlet devretli yol köprü yapıyorlar. ama o yollardan geçsen de geçmesen de devletin kasasından milyarlarca lira para çıkıyor. bu nasıl yap işlet devretse dünyanın hiç bir yerinde yok. 2 milyon tl ye mal olan köprüye 30 milyon tl garanti para veren hükümeti destekleyen hainler buna ne diyecek
Şeker tekelleşecek anlaşılan şimdiden stok yapmaya başlanılmalı
Şeker fabrikaları ne kadar doğru yanlış özelleşir, ama denetimsizlikle insanların sağlığı ile oynayan glukoz denen yapay tatlandırıcı ile şeker imal edip halka sunulur ve halkın sağlığını bozan bir durum olursa bilinsin ki bu kul hakkına girer yapanda yaptıran da ilelebet Cehennem çukurundan çıkamaz, bu böyle biline...
EN BÜYÜK VATANA H İYANET BUDUR İŞTE GÖRÜYORSUNUZ
Deniz bitti,Cumhuriyetin tüm kazanımlarını sattı bu hainlar,Zarrab içeride olunca bu hainlere sıcak para da gelmiyor,etekleri tutustu bu hainlerin.
Neden satılıyor neden neden.AKP Ülkeye 16 yıldır bir fabrikamı açtın sana oy filan yok.Sende diğerleri gibi tarih sayfalarında kaybolup gideceksin .Ne Türkiye imiş be 16 senedir sat sat bitmiyor.
YANGINDAN MAL KAÇIRIYORLAR
satın be satılmışlar satın sizede kalmıycak
bari seçimi bekleseydiniz belki bir kaçını kurtarırdik..bu ne hız..apar topar satışlar..batan gemiden mal mı kaçırıyorsunuz
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