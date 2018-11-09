Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC ile arasında seri üretime ilişkin imzalar atıldı. Bu imza ile birlikte BMC, 250 adetlik tankın üretiminde çalışmaya başlayacak. Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre seri üretim hattından ilk tank 18 ay sonra çıkacak.

1 / 7 TSK'nın karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor. İşte Altay tankı hakkında bilmeniz gerekenler:

2 / 7 Seri üretimin ilk aşamasında motor ve transmisyon dışında yurt dışından temin edilen ve yerleştirilmesinde çok büyük sorun bulunmayan birkaç unsur bulunuyor.

3 / 7 Altay, ülkemiz tarafından geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı. Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyan Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmesi muhtemel her türden harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO operasyonlarının gereksinimleri göz önünde tutuldu.

4 / 7 Altay, modern tanklarda bulunan en güncel teknolojilerle donatıldı. Altay, sahip olacağı müthiş ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket yeteneğiyle TSK'nin sahadaki en önemli araçlarından biri olacak.

5 / 7 Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay’ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top mevcut.

6 / 7 Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi maksadıyla Altay’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek.