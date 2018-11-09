FİNANS

Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalanıyor. Bu kapsamda 250 Altay tankının üretilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC ile arasında seri üretime ilişkin imzalar atıldı. Bu imza ile birlikte BMC, 250 adetlik tankın üretiminde çalışmaya başlayacak. Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre seri üretim hattından ilk tank 18 ay sonra çıkacak.

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TSK'nın karadaki en etkili vurucu gücü olacak olan Altay tankının seri üretimine geçiliyor. İşte Altay tankı hakkında bilmeniz gerekenler:
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Seri üretimin ilk aşamasında motor ve transmisyon dışında yurt dışından temin edilen ve yerleştirilmesinde çok büyük sorun bulunmayan birkaç unsur bulunuyor.
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Altay, ülkemiz tarafından geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı. Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olma vasfını taşıyan Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmesi muhtemel her türden harekât şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO operasyonlarının gereksinimleri göz önünde tutuldu.
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Altay, modern tanklarda bulunan en güncel teknolojilerle donatıldı. Altay, sahip olacağı müthiş ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket yeteneğiyle TSK'nin sahadaki en önemli araçlarından biri olacak.
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Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay’ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top mevcut.
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Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilebilmesi maksadıyla Altay’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeki hedefleri dahi son derece yüksek isabet oranıyla vurabilecek.
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Altay'da, her çeşit tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin olduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan yardımcı sistemler de var.
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Anahtar Kelimeler:
Altay Tankı Savunma Sanayii Başkanlığı BMC

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
esnafı milleti bitirdiniz sanki her hafta savaşa gidiyoruz uğraştığımız şeye bak ekonomiyi düzelt insanları yaşam standartlarını düzel etin fiyat artışını insanların refah düzeyi yüklesilor diye salak saçma açıklama yapma REZİLLİK
Sizin yalanlarınızı yesinler seçimler yaklaştı haftaya milli uçakta banda girer yahu motor yapamadılar ne tankı motoru kimden aldınız da üretiyoruz
Hayırlı olsun memleketimize,ama artık kendi motorumuzu her alanda yapmsmız lazım ki onun adı yeeli olsun.
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