FİNANS

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Altay Tankı'nın seri üretimi için yapılan sözleşme görüşmelerinin bittiğini ve seri üretim sürecinde ilk tankın üretimini bu sözleşmenin imzasından 18 ay sonra olarak düşündüklerini söyledi.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

AA Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Demir, Altay Tankı'nın seri üretimi ile ilgili olarak, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Altay muharebe tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi projesinde BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Milli Muharip Uçak Projesi'yle ilgili olarak ise Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

Demir ayrıca, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Tankı seri üretim Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir

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