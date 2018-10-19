Altay tankının seri üretimi için geri sayım

AA Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Demir, Altay Tankı'nın seri üretimi ile ilgili olarak, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız" dedi.
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Altay muharebe tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi projesinde BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini duyurmuştu.
Milli Muharip Uçak Projesi'yle ilgili olarak ise Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz" diye konuştu.
Demir ayrıca, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok" dedi.
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
İşte yerli ve tuşlu cep telefonu
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum