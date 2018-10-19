Altay tankının seri üretimi için geri sayım

AA Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Demir, Altay Tankı'nın seri üretimi ile ilgili olarak, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Altay muharebe tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesi projesinde BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Milli Muharip Uçak Projesi'yle ilgili olarak ise Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

Demir ayrıca, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok" dedi.

