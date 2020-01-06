Altın 1 ayda 30 lira arttı! Fiyatlardaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Amerika ve İran arasındaki sorunlar nedeniyle yükselen altın fiyatlarıyla ilgili, “Altın 1 ayda 30 lira, cuma gününden pazartesi gününe kadar ise 5 lira arttı. Piyasada ve esnaf arkadaşlarımızda tedirginlik var” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sorunlar nedeniyle altın 1 haftada 289,385 liradan 302,460 liraya çıktı. 6 Aralık 2019-6 Ocak 2020 tarihleri arasında ise altın çeşitli nedenlerden dolayı 272,870 liradan 302,460 liraya yükseldi. Bu yükseliş ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Cuma günü gramını 297,330 liradan satan kuyumcu, eğer sattığı altını yerine koymadıysa pazartesi sabah 302,460 liradan almak zorunda kaldı.

'SİYASİ-EKONOMİK SAVAŞ ARTIRDI'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Altındaki artışın en önemli sebeplerinden biri ülkelerin içerisinde bulunduğu döviz fiyatlarındaki değişkenlikler. İkincisi de uluslararası piyasalardaki arz ve talep ile dünya üzerinde söz sahibi olan ülkelerin birbirleriyle olan siyasi-ekonomik savaşlarının sonuçları. Bundan ötürü altın fiyatları pozitif ve negatif olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.