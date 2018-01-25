Altın 17 ayın zirvesini gördü

Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı.



Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolar kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşlerin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getirdi.



Dolar endeksinin son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam etmesi durumunda altının ons fiyatında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.



Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.355 doların destek, 1.370 doların ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.



Yurt içinde dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 163 liranın destek 165 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi. AA



