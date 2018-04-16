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Altın alacaklar dikkat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı,yeni haftaya yatay seyirle başladı. Kapalıçarışa'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını 1186 liradan işlem görüyor.

Altın alacaklar dikkat!

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlese de altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 177,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 177,3 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1344 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, Rusya ve İran'a karşı gelebilecek yeni yaptırımlar ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarının piyasaların yakın takibinde olacağını belirtti.

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çeyrek kapalıçarşı altın
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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