Altın alacaklar dikkat!

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlese de altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 177,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 177,3 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1344 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, Rusya ve İran'a karşı gelebilecek yeni yaptırımlar ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarının piyasaların yakın takibinde olacağını belirtti.