FİNANS

Altın alacaklara önemli uyarı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da dolandırıcılar, altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayarak piyasaya sürmeye başladı. Kentte yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, tanımadıkları kuyumculardan alışveriş yapan vatandaşların, altının sertifikasını, gramını ve ayarının yazılı olduğu kartı almaları konusunda uyardı.

Diyarbakır’da dolandırıcılar, şeytanın bile aklına gelmeyecek hilelerle vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Son olarak altına bakır karıştıran dolandırıcılar, uygun fiyata ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Piyasaya sürülen bakır karışımlı düşük ayarlı altınlar en çok kuyumcular ile yeni evlenen çiftleri mağdur ediyor.

'1 AYDA 5 KEZ KARŞILAŞTIK'

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı. Son bir ay içerisinde dükkanlarında 5 defa sahte altın geldiğini aktaran Yüksel, bunu ayırt edebilmek için gelen ürünlerin hepsini tek tek kestiklerini, kestikten sonra ateşe attıklarını, ateşten sonra yağlı tabağa atıp öyle bakır olup olmadığını, kaç ayar ve kaç gram olduğuna baktıklarını söyledi. 25 yıldır kuyumculuk yaptığını kaydeden Yüksel, “Son zamanda artık esnafım, kuyumcuyum, sarrafım diyemiyoruz, o kadar kötü şeyler dönüyor ki inanılmaz. Altınların içine bakır karıştırılıyor. Yüzde 80’i altınsa, yüzde 20’sini bakır karıştırıyorlar. Daha sonra ürünü uygun fiyatta satıyorlar. Sahtekarlık yapıyor ama dürüst olarak geçiniyor. Geçen gün cumhuriyet ve çeyrek altın geldi. O kadar kötü şeyler oluyor ki, artık biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bazı ürünlerin üzerinde çok iyi kaplama yaparlar asla kuyumcular anlamaz. Yani burada anlaşıyordu ki normal bir vatandaş bunu yapamaz. Yani sahtekarlık yapmak istese yapamaz, bazı kuyumcuların bu işin içinde olduğu belli. Öz geçmişi olmayan bir kuyumcudan asla altın almamak lazım. Yani şuan bunu bu hale getirdiler. Altın gramı ons bağlıdır. Dünyanın her tarafında aynıdır. Yani aşağı yukarı 1-2 lira fark eder. Ama bir kuyumcu eğer 10-20 lira uyguna veriyorsa, biliniz ki orada bir sahtekarlık var. Vatandaş ucuzu aradığı zaman bu işin içine girer, buna ortak olur farkına varmadan. 1 ayın içinde 5 seferdir sahte altınlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşın altınını alıyoruz bakıyoruz şüphelidir, götürüyoruz ateşe veriyoruz. Şu yaptığımız işlemi yaptıktan sonra bakıyoruz ki düşük ayarlı. Vatandaşa diyoruz bak sen bunu almışsın, ‘sen benim altınımı değiştirdin’ diyor, birde böyle sıkıntılarımız var. Bizim ustamız burada gelen ürünlerin hepsini alır tek tek keser, kestikten sonra ateşe atar, ateşten sonra tablaya atar o yağını atar orada kaç ayar olduğunu tahmini olarak çıkıyor. Ondan sonra bunları alırız eritmeye göndeririz, rapor çıkar. Vatandaştan isteğimiz buna dikkat etsinler. Geçmişi olmayan kuyumcudan asla altın almasın. Aldığı yerden de sertifikasını, kartını, gramını mutlaka temin etsin” dedi.

KAYNAK:İHA

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
330 bin internet sitesi...330 bin internet sitesi...
Bayburt'ta nüfus patlaması yaşanıyorBayburt'ta nüfus patlaması yaşanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuyumcu Altın bakır

En Çok Okunan Haberler

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem başladı! 20 bin TL cezası var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
para lazim oda yok.demek tuzakta yok.ama lazımsa demek dikkat edilecek
altın alacak derken siz de mı dalga geçmeye başladınız milletle
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük zam! Tokat'ta taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

Büyük zam! Taksi metre açılış ücreti 4 TL'den 7 TL'ye yükseltildi

2020’nin Zam Bütçesi Yüzde 15

Ne kadar zam alacaksınız?

Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Dünyada ikinci olacak

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Haberi duyan başvurdu!

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.