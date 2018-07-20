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Altın alacaklara uyarı! Fiyatı yükselince...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Palandöken, altın fiyatlarının tavan yapmasıyla sahte altın satışlarının arttığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli." dedi

Altın alacaklara uyarı! Fiyatı yükselince...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altın fiyatının yükselmesiyle dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü bildirdi.

Altında dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına işaret eden Palandöken, "Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına talebin arttığını, altın fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların da yine iş başında olduğunu belirtti.

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Özellikle çeyrek altın üretimleri düğünlerin sıklaştığı yaz aylarında artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu

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Altın çeyrek sahte TESK uyarı

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