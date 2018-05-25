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Altın alamayan vatandaş çareyi ' kiralık altında' buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlilkte gücü olmayan aileler yöntemi kiralık altın almakta buldu. Sisteme göre kuyumcudan alınan altınlara verilen senet ya da teminat miktarı, altınlar teslim edildikten sonra geri alınıyor veya altın bedeli peşin alındıktan sonra düğünün ardından yüzde 2 ile 8 arasında kesinti yapılarak iade ediliyor.

Altın alamayan vatandaş çareyi ' kiralık altında' buldu

Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğün sezonunun gelmesiyle vatandaşı büyük sıkıntıya soktu. Altın satın almaya gücü yetmeyen ancak gelinin gösterişli görünmesinden de geri kalmayan aileler, çareyi altın kiralamakta buldu.

Altın fiyatlarının zirve yapmasıyla birlikte kuyumcularda altın kiralama sistemi de popüler hale geldi. Kiralama sisteminde, kuyumcudan alınan altınlara verilen senet ya da teminat miktarı, altınlar teslim edildikten sonra geri alınıyor veya altın bedeli peşin alındıktan sonra düğünün ardından yüzde 2 ile 8 arasında kesinti yapılarak iade ediliyor.

Kuyumcu Yunus Yurt, vatandaşların anı kurtarma derdine düşerek böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Samimi müşterilerine altın kiralama konusunda yardımcı olduklarını belirten Yurt, “Bir düğün altını en kötü ihtimalle 50-60 bin liraya mal oluyor. İnsanların buna gücü yetmediği için düğünde eş, dost gelinin üzerinde altınları görsün diye kiralık altın alıyorlar” diye konuştu. Yurt, kiralama sisteminin cüzi bir miktar ödenerek yapılmadığının altını çizerek “Kişi, altının ücretinin tamamını öder, altını iade ederken de küçük bir kesintiyle parasını geri alır. İnsanlar mecbur kaldığı için böyle bir yola başvuruyorlar” dedi.

Kuyumculuk yapan Niyazi Üstündağ ise altın kiralamanın sıkıntılı bir iş olduğunu ve önermediklerini vurgulayarak, “Kuyumcular, altın kiralarken genelde teminat alıyor. Bu teminat da çok büyük güven meselesi. İnsanlar düğün yapmadan önce 20-30 bin liralık altın alacaksa ona karşılık teminat bırakıyor. Düğünü yaptıktan sonra teminatını alıyor, takıları geri veriyor” diye konuştu. Altın kiralamanın gösteriş için yapıldığını belirten Üstündağ, “Altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı, insanların gücü yetmiyor, böyle bir yola başvuruyorlar” ifadelerini kullandı.

Yakında düğün yapacak olan Bilge Yücesoy isimli bir vatandaş düğün sezonu geldiğini ve altın fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “İnsanlar altın alamıyor. İnsanlar ya kuyumculardan altın kiralayacak ya da altın almayacak, altınsız evlenecek” diye konuştu. İHA

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