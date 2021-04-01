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Altın bilezik gram fiyatlarında son durum | 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 08:02 | Son Güncelleme

Döviz kurundaki hareketlilikten sonra bir süredir durgun seyreden altın fiyatları da harekete geçti. Altın, geçtiğimiz haftalardan beri devam eden yükselişini sürdürüyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları da bu hareketlilikten etkileniyor. 14 ayar altın bilezik gramı günü 256 TL seviyelerinde kapatırken, 18 ayar altın bilezik gramı ise 328 TL seviyesinde kapattı. Peki 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan altın bileziklerin fiyatları günden güne değişim gösteriyor. Oldukça hareketli bir şekilde ilerleyen altın bilezik gram fiyatları, yatırım yapmak isteyen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Dün günü 410 TL seviyelerinde kapatan 22 ayar bilezik gram fiyatı, 1 Nisan itibariyle ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 419,11 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 1 Nisan itibarıyla %0,45 artışla 420,74 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 408,30, en yüksek 412,49 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 410,09 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 420,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 342,93 ile başlayan 18 Ayar Altın, 1 Nisan itibarıyla %0,39 artışla 344,08 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 326,82, en yüksek 330,17 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 328,25 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 344,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 266,71 ile başlayan 14 Ayar Altın, 1 Nisan itibarıyla %0,39 artışla 267,60 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 255,19, en yüksek 257,80 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 256,31 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 267,60 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,46 TL / SATIŞ: 454,80 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,42 TL / SATIŞ: 745,57 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.460 TL / SATIŞ: 1.490 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.962 TL / SATIŞ: 2.905 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.002 TL / SATIŞ: 3.035 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.003 TL / SATIŞ: 3.036 TL
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