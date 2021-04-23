Altın bilezik gram fiyatlarında yükseliş | 23 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Dolar kurunun dün öğlen saatlerinde yükselişe geçmesinin ardından altın fiyatlarında da etkili olan yükseliş devam ediyor. Dün kapanış seviyelerinin üzerinde olan altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 23 Nisan 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? Altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne?