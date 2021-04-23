Altın bilezik gram fiyatlarında yükseliş | 23 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Dolar kurunun dün öğlen saatlerinde yükselişe geçmesinin ardından altın fiyatlarında da etkili olan yükseliş devam ediyor. Dün kapanış seviyelerinin üzerinde olan altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 23 Nisan 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? Altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne?
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 441,44 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 23 Nisan itibarıyla %0,34 artışla 442,50 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 431,14, en yüksek 434,90 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 432,37 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 442,50 TL'ye karşılık gelmektedir.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 361,21 ile başlayan 18 Ayar Altın, 23 Nisan itibarıyla %0,34 artışla 362,07 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 345,10, en yüksek 348,11 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 346,03 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 362,07 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 280,92 ile başlayan 14 Ayar Altın, 23 Nisan itibarıyla %0,39 artışla 281,72 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 269,46, en yüksek 271,81 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 270,23 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 281,72 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 477,53 TL // SATIŞ: 477,61 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 765 TL // SATIŞ: 789 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.520 TL // SATIŞ: 1.577 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.040 TL // SATIŞ: 3.144 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.118 TL // SATIŞ: 3.227 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum