Altın daha yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

Ziraat Bankası yatırım firması olan Ziraat FX firması uzmanları altın için, “Değerli maden dün ABD on yıllık tahvil faizinin 1,56 seviyelerine inmesinden destek bularak günü 1.778 seviyesinden kapattı. Artan vaka sayıları ve ekonomilerdeki normalleşme endişeleri ile birlikte yükseliş bugün de devam ediyor. Altında alımların artması durumunda dün de takip ettiğimiz 1.793 – 1.815 seviyeleri direnç noktaları izlenebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.755 seviyesine doğru çekilme gözlenebilir.” İfadelerini kullandı.

AHLATCI YATIRIM

21 Nisan günü yaptığı açıklamada, gram altın için olumlu bir gelişme oldu diyerek açıklama yapan Ahlatcı Yatırım, “Ons Altın’da görülen hafif geri çekilmeye rağmen Gram Altın yükselişine devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme Gram Altın için olumlu bir gelişme oldu. Hafta içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 470 ve 475 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 460 ve 455 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.” Dedi.