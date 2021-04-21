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Altın daha yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

21.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarının bu yıl için en yüksek seviyeye gelmesi üzerine 3 altın uzmanından çarpıcı açıklamalar geldi. Altının daha fazla yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcılar ise uzman görüşlerini dikkate alıyor. Peki, altın daha yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

Altın fiyatları dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi artırmasıyla yükseldi. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,33 yükselişle 462,20 liradan işlem görmüştü. Güne yukarı yönlü başlayan gram altın 467 TL'ye yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü..

ALTIN DAHA YÜKSELECEK Mİ?

ZİRAAT FX

ZİRAAT FX
Ziraat Bankası yatırım firması olan Ziraat FX firması uzmanları altın için, “Değerli maden dün ABD on yıllık tahvil faizinin 1,56 seviyelerine inmesinden destek bularak günü 1.778 seviyesinden kapattı. Artan vaka sayıları ve ekonomilerdeki normalleşme endişeleri ile birlikte yükseliş bugün de devam ediyor. Altında alımların artması durumunda dün de takip ettiğimiz 1.793 – 1.815 seviyeleri direnç noktaları izlenebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.755 seviyesine doğru çekilme gözlenebilir.” İfadelerini kullandı.

ALB FOREX

ALB FOREX
Altın fiyatlarının artması üzerine analiz yapan ALB Forex firması, altın için yükseliş potansiyeli olabileceğini söyledi. Firmadan yapılan açıklamada, “Ons altın, 1770/1760 arası ana destek bölgesinde yeniden alıcı buldu. Sabah saatlerinde 1783 ara direnç bölgesini aşan değerli metalde, 1790 seviyesi sıralı direnç olarak izlenebilir. Bu bölgelerin üzerinde oluşan yükselen kanalın direnç bölgesine denk gelen 1800 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir.” İfadeleri kullanıldı.

AHLATCI YATIRIM

AHLATCI YATIRIM
21 Nisan günü yaptığı açıklamada, gram altın için olumlu bir gelişme oldu diyerek açıklama yapan Ahlatcı Yatırım, “Ons Altın’da görülen hafif geri çekilmeye rağmen Gram Altın yükselişine devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme Gram Altın için olumlu bir gelişme oldu. Hafta içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 470 ve 475 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 460 ve 455 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.” Dedi.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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