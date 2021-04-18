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Altın düşer mi? Altın ne zaman yükselir?

18.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın 18 Nisan'da yeşil ibre ve yukarıyı gösterirken 460 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Vatandaş ise altın düşer mi, ya da altın yükselecek mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcıların merakla takip ettiği altın yükselecek mi ve ne zaman yükselecek? Gram ve çeyrek altın ne zaman çıkar? İşte yanıtı...

Altın fiyatları 460 TL'yi gösterirken, vatandaş altında durum değişir mi sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

16 Nisan Cuma günü altın fiyatları günü 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatmıştı. ABD on yıllık tahvil faizlerinin aşağıya çekilmesi ise ons altını destekledi.
Ons altında tepkinin güçlenmesiyle beraber analistler yükseliş beklentisinin de sürdüğünü ifade etti.
Tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksiyle birlikte dip yapan ons altın, son 2 haftadır yükselişe başladı. Bu da altın tarafında satış baskısını artırmaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın 18 Nisan Pazar günü 460,35 TL alış fiyatına sahipken, 460,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet Altını alış fiyatı 2.947,00 TL, satış fiyatı ise 3.023,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın alış fiyatı 1.473,00 TL iken, satış fiyatı 1.517,00 TL. Çeyrek altın 741,00 TL alış fiyatı ve 758,00 TL satış fiyatına sahip.
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gram altın çeyrek altın
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