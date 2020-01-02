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  4. Altın euroyu üçe katladı

Altın euroyu üçe katladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

2019 yılında yatırımcının yüzünü en çok altın güldürdü.

2019 yılında yatırımcının yüzünü en çok altın güldürdü. Gram altın euro ve dolardan üç kat daha fazla kazandırdı.
2019 yılında Türkiye piyasalarındaki yatırım enstrümanlarında parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların yüzünü en çok gram altın güldürdü. 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gram altın yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Aynı dönemde euro yüzde 11, dolar yüzde 13 getiri sağlarken, altın bu yatırım araçlarını yüzde 34 artış rakamıyla üçe katladı.
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gram altın 31 Aralık 2018’de 221 liradan kapatmıştı. 1 Ocak 2019’da 217 lira gibi bir rakamdan fiyat açtı. Bu sene sonu ile 292 lira 21 kuruştan kapanış yaptı. Türkiye’deki artışa bakacak olursak altının getirisi euronun üç katından fazla. Euronun 2019 yılında yüzde 11 getirisi var. Dolar elinde tutanlar yüzde 13 bir getiriye sahip olmuştur. Altın elinde tutanlar ise yüzde 34 getiri kazanmıştır. Dolayısıyla altının artışı euroyu üçe katlamıştır” dedi.
Jeopolitik risklerden çok etkilenen bir ekonomik takvim yaşandığını söyleyen Özman, “Yatırımcıların tamamı için ve özellikle küçük tasarrufçu için de en güvenli liman olan altın size kazandırır, profesyonel olmayanlar için altından şaşmayın, bilmediğiniz konulara girmeyin diye her zaman söylüyoruz. Yıl sonu altının gram fiyatının 300 lira civarında olacağını tahmin etmiştik. Çok yaklaştık bu rakama, 292 lira 21 kuruştan 31 Aralık 2019 itibarıyla altının gram fiyatı kapanış yaptı. Yılın tamamı için yüzde 34’lük bir artış sağlıyor. Faiz miktarlarının çok yüksek mevduat faizinin çok ciddi getirisinin olduğunun söylendiği bir dönemde yüzde 15 bir mevduat getirisi varken, altının yüzde 34 bir artışa ulaşması çok önemlidir. Döviz yatırımlarına baktığımızda euro bu yıl sonunu 6 lira 66 kuruştan kapattı ki artış miktarı yüzde 11 oldu. Dolar ise 5 lira 94 kuruştan kapattı, bir yıllık getirisi ise yüzde 13 oldu. Bu rakamlar Türk lirası karşısında en fazla değerin dolar ve euro da değil, altında olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.
Altının kazandırmaya devam edeceğine değinen Özman, “Yüzde 34 gibi bir artışla altın 2019 yılında herkes için ciddi bir getiri sağlamıştır. Bu getirinin 2020 yılında da devam edeceğini söylüyoruz. Küçük yatırımcıya elinizdeki tasarrufları bir yatırıma dönüştürmek istiyorsanız bunu bir fabrika veya büyük bir ticarethane açamayacağınıza göre bu yatırımları en güvenli liman olan altına yatırın değerlendirin, bunun karşısında yüzünüz gülecek diyoruz” diye konuştu.

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