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  4. Altın fiyatları 21 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 21 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 07:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 21 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

21 Ocak itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 21 OCAK

Çeyrek Altın fiyatı: 484,73
Gram Altın fiyatı: 296,47
Yarım altın fiyatı: 969,47
Cumhuriyet altını fiyatı: 1.993,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,78 artışla 297,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü.

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