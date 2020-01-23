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Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 07:47 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

23 Ocak itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 23 OCAK

Çeyrek Altın fiyatı: 473,80
Gram Altın Fiyatı: 296,13
Yarım altın Fiyatı: 944,65
Cumhuriyet altını fiyatı: 1.963,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları,

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