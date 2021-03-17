Altın fiyatları düşüşte: 17 Mart altın fiyatları! 17 Mart günü altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne küçük bir düşüşle başladı. Bugün itibariye altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş yaşandı. Buna göre 17 Mart Çarşamba günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dün günü 419 seviyelerinde kapatan gram altın, 17 Mart itibariyle alış fiyatı 418,02 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 418,10 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

17 Mart Çarşamba günü 682 TL alış fiyatı bulunan Çeyrek altının satış fiyatı ise 691 TL.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın, düne güne düşüş göstererek 1.359,TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 1.383 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını da düne göre düşüşte. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,718 TL iken satış fiyatı ise 2,756 TL.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın da düne göre düşüşte. Ata altını alış fiyatı 2,758 TL civarındayken satış fiyatı ise 2830 TL.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın 6 bin 708 TL’den alıcı bulurken, 6,820 TL satış fiyatı var.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram alış fiyatı 229,16 TL, satış fiyatı ise 276,79 TL ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı 378,42 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 407,05 TL oldu.



