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Altın fiyatları Fed kararı sonrası nasıl yön izleyecek? İşte uzmanların altın tahminleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 15:55 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan faiz açıklamasının ardından hızla yükselen tahlil faizlerinin baskısıyla birlikte 2. gününde düşüşe devam ediyor. Ons altın düşüşü devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarına odaklandı. Analistler ise altın fiyatlarının uzun vadeli yatırım yapanlar için uygun olabileceğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık tahlil faizlerindeki kritik seviyelerin yukarı yönlü devam etmesinin ardından altın fiyatları baskılanarak düşüş gösterdi. Altına paralel olarak emtia fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı açıklamasının ardından tahvil faizlerini sakinleştirecek bir açıklama yapmadığını açıkladı. Guardian Gold Australia'dan John Feeney, Powell'ın tahvil piyasasını sakinleştirmeye yetecek sözler sarfetmediğini belirtirken altın yatırımcılarının bu dönemde tahvil getirileri dolayısıyla yön bulmakta zorlandığını belirtti. Bununla birlikte Feeney enflasyon olduğu sürece tahvil getirileri ve faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda altının da yükselebileceği gerçeğini yatırımcıların göz ardı ettiğine vurgu yaptı. Bu süreçte uzmanlar altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. İşte uzmanların altın yorumları...

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist ve özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, sosyal medya hesabından yaptığı gram altın analizinde şu açıklamayı paylaştı; "Defalarca ''424 geçilmediği sürece güçlenemez'' uyarısını verdik. 424'ü tepe yapıp saldı kendini aşağı. 406 ve 395 seviyeleri tepki yükselişi için izlenebilir." dedi.

Baştürk gram altın grafiğini de paylaştı:

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'GRAM ALTIN 411 LİRA DİRENCİNİ KIRMAZSA 393 LİRA OLABİLİR'

Meksa Yatırım günlük altın analizinde gram altının 411 direncini kıramadığı takdirde, 393'e kadar gerileyebileceğini vurgulayarak şu açıklamayı paylaştı:

"Gram Altın, TCMB nin attığı adımlar sonrası, USDTRY tarafındaki hareketin de etkisiyle geri çekilmeye devam ediyor. 406 desteğinin altına inmeyi bu sabah itibari ile başarmış gözüküyor. Bu nedenle kısa vadeli direnç olarak 411 direncini kullanabiliriz.

411 üzerine yeniden çıkabilirse, 415 - 420 ve 424 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altında 400 ve 393'e doğru gerileme gözleyebiliriz."

Uzmanlardan altın için yükseliş beklentisi geldi! İşte 4 farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!Uzmanlardan altın için yükseliş beklentisi geldi! İşte 4 farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

'GRAM ALTIN 440 TL OLABİLİR'

Dinamik Menkul günlük altın analizinde gram altının 416,91 seviyesini geçmesi halinde 440 TL civarında olabileceğini vurguladı ve şu yorumu paylaştı:

"Ons altın ve kurlardaki düşüşlerin etkisiyle güne sert satışla başlayan Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü işlemler ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi durumda, 416,91 seviyesinin geçilmesi halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelebilir.

Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95

Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19"

'GRAM ALTIN UZUN VADELİ ALIMLAR İÇİN UYGUN'

Stratejist Tunç Şatıroğlu günlük altın analizinde, "ABD 10 yıllıklardaki bu sert yükselişe rağmen yine de 4 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Dün 1756'dan yani günlükteki ortalamadan geri gelmişti. Bu seviyenin bir iki günde geçilebileceğini ve yukarı yönde hareketin güçlenebileceğini düşünüyorum.

Gram altın sıkışma içinde ve taban çalışması yapıyor. Uzun vadeli düşünenler için bu fiyatlar uygundur." açıklamasında bulundu. İşte Şatıroğlu'nun gram altın grafiği:

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