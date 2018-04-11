FİNANS

Altın fiyatları güne rekorla başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Bu sabah ilk işlemlerde gram altın 179,1 lira, çeyrek altın 293 lira ve Cumhuriyet altını 1.197 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları güne rekorla başladı

Altının gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 179,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, artan jeopolitik risklerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 177,1 liradan tamamladı.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugüne de yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı gördü. Saat 10.15 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 179,1 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.197 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.345 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

ABD'nin Rusya ve İran'a karşı yaptığı açıklamaların jeopolitik risk endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu vurguladı.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda olduğunu belirterek, "Dolar kurunda yaşanan agresif hareketler ve altının ons fiyatından bulduğu destekle altının gram fiyatı 179 liranın üzerini test etti. Yükseliş isteğinin sürmesi altının gram fiyatında beklediğimiz 180-181 lira seviyeleri gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

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