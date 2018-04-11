Altın fiyatları güne rekorla başladı

Altının gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 179,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, artan jeopolitik risklerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 177,1 liradan tamamladı.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugüne de yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı gördü. Saat 10.15 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 179,1 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.197 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.345 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.