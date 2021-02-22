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Altın fiyatları son durum... 22 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2021 07:57 | Son Güncelleme

Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından düşey seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki durumdan da etkileniyor. Yeni ayın üçüncü haftasını düşüşle kapatan altın fiyatları son haftaya da düşüşle başladı. ABD Hazine Bakanı Yellen dün yaptığı açıklamada devasa teşvik paketinin şart olduğunu açıkladı. Altının bu açıklamadan etkilenmesi bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum:22 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen geçen hafta yaptığı açıklamada, "Salgının neden olduğu acıyı giderecek büyük bir pakete sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanarak teşvik paketi müjdesi verdi. uzmanların önceki açıklamalarında altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyordu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 22 Şubat 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti fakat yükseliş grafiği çok uzun sürmedi. Altın fiyatları hızlı düşüşün ardından yeni haftaya da 400 liranın altında başladı.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 400,02 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.15 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 22 Şubat 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 399,43 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 399,35 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.784,65 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 668,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne 0.01 hareketle başladı. Peki 22 Şubat 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 677,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 653,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.658,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 1,02 artışla başladı. 22 Şubat 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.685,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.601,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.784,65 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Yatrımcıların gündeminde yer alan altına ne zaman yatırım yapılır sorusuna bir yorum'da Salih Özman'dan geldi. İHA'ya güncel altın yorumlarını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar dışında diğer vatandaşlara altınlarını bozdurmamalarını vurgulayarak, altın fiyatlarındaki düşüşlerde panik yapılmamasını belirtti. Şimdi altın alınır mı, ne zaman altın alınır sorusu yatırımcıların gündemindeydi. Yılın ikinci çeyreğinde Türk Lirası'nın daha da değerli olabileceğini açıklayan Özman, elinde uzun vadeli parası olan vatandaşları altın almaya çağırdı. Şimdi altın almak için uygun zaman olduğuna işaret eden Özman, "Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım. Paraya ihtiyaçları yoksa yükseliş süreçlerini beklemelerini tavsiye ederim. Şu an da çeyrek altın fiyatı 695 TL, yarım altın fiyatı 1390 TL, tam altın fiyatı ise 2840 TL’den satış görmekte” ifadelerini kullandı.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık düşüş bitti . The end
400 LİRA 1 HAFTADIR
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