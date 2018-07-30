Altın fiyatları yükselince vatandaş sahte altın akın etti

Şanlıurfa'da, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayan ve çevresindekilere mahcup olmak istemeyenler, çareyi Çin ile Dubai'de üretilip, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve gerçeğinden zor ayırt edilen taklit altınlarda buluyor. Kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresindeki tarihi çarşılardaki esnafın tezgahlarında satılan, 10- 300 liradan satılan çeşitli boyutlardaki imitasyon takılar büyük ilgi görüyor.
Balıklıgöl esnafından Ramiz Mızarlıklı, yükselen altın fiyatları nedeniyle dar gelirli çiftler ve ailelerinin sıkıntıya girince, düğünde davetlilere mahcup olmamak için gerçeğinden ayrıt edilemeyen imitasyon altınlara yöneldiğini söyledi. Mızarlıklı, "Altın alacak gücü olmayanlar, karşılıklı anlaşarak, imitasyon altın alıyorlar. Bölgede sıkça kullanılan 'Frenk bağı' isimli takının gerçeği 16 bin lira ama bizde onunla aynı ağırlıkta ve ebatta olan takı 300 liraya satılıyor. Bu takılar, genellikle düğünlerde gösteriş için alınıyor. Düğüne giden davetlilerden tutundan gelin ve damatta etrafa mahcup olmamak için çakma altınlardan alıyor" dedi.
Balıklıgöl'deki tezgahlarda satılan sahte altınlara yerli- yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiğini dile getiren bölge esnafı, imitasyon takılar sayesinde düğünlerde artık kimsenin çevresine karşı mahcubiyet yaşamadığını belirtti. DHA
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