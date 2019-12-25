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Altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:49 | Son Güncelleme

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.908,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,80 285,00 286,30 286,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.877,00 1.898,00 1.887,00 1.908,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 261,00 265,00 Lira(Tam) Ziynet 1.834,00 1.854,00 1.844,00 1.864,00 Yarım Ziynet 917,00 927,00 922,00 932,00 Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 461,00 466,00

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Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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