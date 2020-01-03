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  4. Altın fiyatları

Altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.978,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,70 292,90 297,00 297,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.929,00 1.950,00 1.957,00 1.978,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 271,00 275,00 Lira(Tam) Ziynet 1.885,00 1.905,00 1.913,00 1.933,00 Yarım Ziynet 943,00 953,00 957,00 967,00 Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 478,00 483,00

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24 ayar külçe altın altın fiyatları cumhuriyet altını

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