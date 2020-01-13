FİNANS
  4. Altın fiyatları

Altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.943,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,00 293,20 291,60 291,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.931,00 1.952,00 1.922,00 1.943,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 266,00 270,00 Lira(Tam) Ziynet 1.887,00 1.907,00 1.878,00 1.898,00 Yarım Ziynet 943,00 953,00 939,00 949,00 Çeyrek Ziynet 472,00 477,00 470,00 475,00

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyorLincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor
Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldıŞırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın, altın fiyatları, cumhuriyet altını,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.