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Altın fiyatlarında düşüş | 19 Mart gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 07:00 | Son Güncelleme

Gram altın 18 Mart Perşembe günü 421 TL’den alıcı bulurken bugün 408,80 seviyesine geriledi. Çeyrek altında da bir düşüş yaşandı. Çeyrek altın 18 Mart günü 686 TL alış fiyatından 669 TL’ye düştü. Peki yarım, tam, ata ve cumhuriyet altınlarında durum nasıl? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş | 19 Mart gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne tekrar bir düşüşle başladı. Bugün itibariyle altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Buna göre 19 Mart Cuma günü Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Dün günü 421 seviyelerinde kapatan gram altın, 19 Mart itibariyle alış fiyatı 408,39 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 408,48 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

18 Mart Perşembe günü 686 TL olan çeyrek altın, 19 Mart itibariyle düşerek 669 TL seviyelerine geriledi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 679 TL.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın ise 18 Mart itibariyle 1,370 TL’den alıcı buluyordu. Bu sabah itibariyle büyük bir düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1,332 TL’ye geriledi. Satış fiyatı 1.355 TL olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını ise düne göre düşüş yaşayan altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,664 TL iken satış fiyatı ise 2,700 TL.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altını alış fiyatı 2,742 TL civarındayken satış fiyatı ise 2,782 TL.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın ise düne göre sert bir düşüş yaşadı. 18 Mart Perşembe günü 6 bin 701 TL’den alıcı bulan ziynet altın, 19 Mart günü 6 bin 569 TL seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6 bin 679 TL.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 224,49 TL, satış fiyatı ise 271,43 TL ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı 370,95 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 399,29 TL oldu.

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