Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, bulunduğumuz haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne tekrar bir düşüşle başladı. Bugün itibariyle her türlü altın fiyaTürk Lirasıarında genel bir düşüş gözlemlendi. Peki 20 Mart Cumartesi yani bugün Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI Dün günü 408,39 Türk Lirası seviyelerinde kapatan gram altın, 20 Mart itibariyle alış fiyatı 404,64 Türk Lirası olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 404,83 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 20 Mart itibariyle düşüşüne devam ederek 661 Türk Lirası seviyelerine geriledi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 674 Türk Lirası.

YARIM ALTIN FİYATI Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Bu sabah itibariyle büyük bir düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.320,00 Türk Lirasına geriledi. Satış fiyatı 1.345,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Cumhuriyet altını ise düne göre düşüş yaşayan altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.638,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 2.679,00 Türk Lirası.

ATA ALTIN FİYATI Ata altını alış fiyatı 2.670,47 Türk Lirası civarındayken satış fiyatı ise 2.711,95 Türk Lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI Ziynet altın ise düne göre sert bir düşüş yaşadı. 19 Mart Cuma günü 6.569,00 Türk Lirası’den alıcı bulan ziynet altın, 20 Mart günü 6.521,90 Türk Lirası seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6.934,79 Türk Lirası.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI 14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 222,24 Türk Lirası, satış fiyatı ise 268,76 Türk Lirası ile dikkat çekti.