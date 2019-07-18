Altın fiyatlarında son durum! (18 Temmuz Perşembe)

Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. İşte 18 Temmuz Perşembe altın fiyatları; Çeyrek altın, alış fiyatı 415,91 lira, satış fiyatı 426,28 seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 259,88 lira, satış fiyatı 259,99 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN



Yarım altın, 823,82 TL'den alınırken 845,15 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN



Tam altın, 1.652,81 TL'den alınırken 1.685,14 TL'den satılıyor.

CUMHURYET ALTINI



Cumhuriyet altını, 1.712,00 TL'den alınırken 1.738,00 TL'den satılıyor.



