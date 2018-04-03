FİNANS

Altın güne nasıl başladı? 3 Nisan Salı güncel altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 171,3 liradan tamamladı.

Altın güne nasıl başladı? 3 Nisan Salı güncel altın fiyatları

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 171,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.145 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin’in, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapacağı beklentisinin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, İsrail ile Filistin arasında yaşanan siyasi gelişmelerin jeopolitik riskleri artırdığını belirten Memiş, "ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikaları başta ABD ekonomisini ve ABD hisse senetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.337-1.347 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin dün altının gram fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 171 liranın destek, 172,5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerinde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları çeyrek altın
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomistlerden enflasyonu yorumu

Ekonomistlerden enflasyonu yorumu

Altını olanlar yaşadı! Yükseliş sürüyor

Altını olanlar yaşadı! Yükseliş sürüyor

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün atılıyor

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli bugün atılıyor

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

6.5 milyon kişinin borcundan vazgeçildi

6.5 milyon kişinin borcundan vazgeçildi

Emekliye çifte maaş fırsatı

Emekliye çifte maaş fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.