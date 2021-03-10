Altın günü düşüşle kapattı! İşte Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.769,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 417,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 azalışla 417,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan,
2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan,
381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan,
2 bin 686 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 706 liradan,
bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan,
672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satıldı.
(İHA)
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