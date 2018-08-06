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Altın hesapları rekora doymuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Bu yılın haziran ayı itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 180,8 tonu, değeri ise 33 milyar lirayı aşarak rekor tazeledi.

Altın hesapları rekora doymuyor

Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yılın ilk yarısında altına olan talep artarken, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 180 tonu, değeri ise 33 milyar lirayı aşarak rekor tazeledi.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek haziran ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 6 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, hem değer hem de miktar bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın ilk yarısında 2017 sonuna kıyasla 9 milyar 195 lira artarak 33 milyar 298 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 32 milyar 578 milyon lirası yurt içi, 720 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Bankalarda 180 tonun üzerinde altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı haziran ayının son işlem gününü 184 bin 130 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün haziran sonunda 180,8 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son altı ayda 27,3 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

Böylece altın hesaplarında yeni zirve değer bazında 33,3 milyar lira, miktar bazında ise 180,8 ton oldu. AA

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MILLETTE PARA VAR ORTAM HUZURSUZ DIYE KIMSE CIKARMAK ISTEMIYORUM INŞALLAH TÜRKİYE BU ATEŞTEN KURTULURDA VATANDAŞLARIMIZ RAHAT EDER .
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