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Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin altın ithalatı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 152,7 tona yükseldi.

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

Türkiye'nin altın ithalatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 152,7 tona ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,4 düşerek 48 tondan 34,9 tona geriledi.

Altın ithalatı mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 323 artış gösterdi. Nisan ayında ithal edilen altın 26,4 ton düzeyindeydi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 152,7 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışa işaret etti. Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 128,4 ton altın ithal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın ithalat

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