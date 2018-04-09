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Altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Altında yükseliş sürüyor. 9 Nisan yani bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte yanıtı...

Altın ne kadar oldu?

Altında yükseliş hızla devam ediyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 9 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 173-174 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,31 liradan alınırken, 173,35 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,84 liradan alınırken 283,10 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 551,95'den alınırken 566,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1144,00 liradan alınıp 1156,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2768,42 liradan alınırken 2811,96 liradan satılıyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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