'Altın ne zaman yükselir? Altın düşer mi?' soruları yanıt buldu

ABD ve Rusya arasındaki gerilime paralel de hareketlerini sürdüren piyasalarda altının ons cinsi, geçtiğimiz günü yüzde 0.51 değer kaybı ile tamamlamıştı. Teknik bakımdan altının onsu, orta vadeli yükseliş trendi devam ettirmekle beraber kısa vadeli bin 743.65’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla birlikte ons altında kısa vadeli destek seviyeleri 1,729.00 ve 1,714.00’de, direnç seviyeleri ise 1,743.00 ve 1,758.00’de bulunmaktadır.

Altın ne zaman yükselir?

Altın ne zaman yükselir? Ons Altın, 1736 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1745 olacaktır. Aksi halde, 1736 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1722 destek seviyesini izliyor olacağız. Destek: 1736 — 1722 — 1711 Direnç: 1745 — 1763 — 1785

Gram Altın, 450,19 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 461,08 olacaktır. Aksi halde, 450,19 seviyesini kırması durumunda ise 440,33 desteğini takip ediyor olacağız. Destek: 450,19 — 440,33 — 416,91 Direnç: 461,08 — 474,69 — 485,51

Ons altının 1,740 dolar seviyelerinde dengelenme çabası içerisine girdiği ortamda Dolar TL kurundaki gerilemeyi takip eden gram altın 452 TL seviyelerine geriledi. Bu hafta 460 TL seviyesini test eden gram altında TL’nin hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 0,87 değer kazanması da bu gerilemede etkili olurken spot altın fiyatlarındaki düşüş de önemli rol oynadı.

Altın gram cinsi, günü 1.04% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 457.00 ve 466.00’de, destek seviyeleri ise 448.00 ve 439.00’de bulunmaktadır.

ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Piyasalar bu iki ülke arasındaki üst düzey teması olumlu olarak algıladıktan sonra ABD başkanı Biden, Solarwinds’in hacklenmesi ve ABD seçimlerine müdahale edilmesi sebebiyle Rus kurum ve kişilere yaptırım hazırlığına girişti. Jeopolitik risklerin gündeme gelmesi altın fiyatlarındaki hareketi canlandırdı. Diğer taraftan Powell’ın açıklamaları sonrasında Amerikan dolarındaki güç kazanma eğilimi altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Altının ons cinsi, günü 0.51% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1743.65’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,743.00 ve 1,758.00’de, destek seviyeleri ise 1,729.00 ve 1,714.00’de bulunmaktadır.

Altın fiyatında (ons dolar) tepki çıkışı sonrası direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü.

XAUUSD; Tepki yükselişi direnç seviyelerinde satışla karşılaştı. İlk destekler 1.736-1.732 ve 1.723-1.720seviyelerinde. Sonraki destek noktaları ise 1.708-1.695 seviyelerinde bulunuyor.

İlk dirençler 1.746-1.750 ve 1.758seviyelerinde. Çıkışın devamı için 1.758 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 1.770 ve 1.800 seviyelerinde. Tepki çıkışı ve kâr satışlarıyla kısa süreli oluşan yatay bant korunuyor.

ABD enflasyon oranı beklentinin üzerinde gerçekleşirken Ons Altın’a olumlu yansıdığı görüldü. Bugün yapılacak olan TCMB PPK toplantısı sonrasında Gram Altın’da hareketlilik görülebilir. Piyasa tarafından toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor.

Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 468 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 445 ve 435 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

ABD Mart ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde gelmesi Altın’da yukarı yönlü hareketin oluşmasına neden oldu. Altın için ciddi risk oluşturan ABD 10 yıllık faiz getirilerinde herhangi bir değişik görülmedi. ABD ve Rusya arasındaki gerginlik Altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. ABD hükümeti tarafından yürürlüğü geçirilmesi beklenilen destek paketinin Ons Altın’a olumlu yansıması bekleniyor.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1748 ve 1755 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1735 ve 1720 destek seviyeleri yakından izlenecek.

Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor. Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend çizgisine de yaklaşılıyor. Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik kapanışlar yükseliş eğilimini arttırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif eğilim oluşabilir. Destekler: 1732 – 1720 – 1704 Dirençler: 1745 – 1758 – 1767

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1741 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, Dolar ve tahvil faizlerinin yatay seyrinin etkisiyle yatay hareket ediyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.68, ABD 10 yıllıkları %1.63 yakınlarında bulunarak dün sabaha göre yatay seyrediyor. Dün, bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Powell, Fed’in varlık alım hızını büyük ihtimalle faizleri artırmaya başlamadan önce azaltacağını söyledi. Bununla beraber üyelerin büyük çoğunluğunun 2024’ten önce faiz artışı beklemediğini de söyledi. Bugün piyasalarda ABD’den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. Perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı piyasaların odağında olacak.