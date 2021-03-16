Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

İslam Memiş, gümüş ve altın piyasasında sürekli yüksek oynamalar devam ederken yatırımcılara önemli uyarılarda ve tahminlerde bulundu. Mart ayının başında altın fiyatlarının ons ta 1680 - 1740 dolar, gramda ise 408 - 420 lira bandında olduğunu söyleyen İslam Memiş, dolardaki yükselişin altının düşüşünü de sınırladığını belirtti.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altının ons fiyatının 1720 - 1740 lira bandında haftayı tamamlamasının yükselişin devam edebilmesi için oldukça önemli olduğunu belirten İslam Memiş, altının tepki yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü söyledi.

GÜMÜŞ NE ZAMAN YÜKSELİR?

İslam Memiş, gümüşün gram fiyatının teknik seviyeleri test ettiğini söyleyen piyasa uzmanı İslam Memiş, emtia fiyatlarının dolardan güç alarak yükseliş trendini sürdüreceğini de ekledi. Bu sebeple altın ve gümüş fiyatlarının yükselişinin devamını tahmin ettiğini yatırımcılar ile paylaştı.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SINIRLI

Dolar üzerindeki tahminlerini de yatırımcılar ile paylaşan İslam Memiş, doların önümüzdeki haftalarda 7.5 - 7.55 bandında seyredeceğini tahmin ediyor. Dolarda yaşanacak düşüşler ise oldukça sınırlı. Yükseliş trendi ise orta ve uzun vadede devam edecek.