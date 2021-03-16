Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

İslam Memiş, gümüş ve altın piyasasında sürekli yüksek oynamalar devam ederken yatırımcılara önemli uyarılarda ve tahminlerde bulundu. Mart ayının başında altın fiyatlarının ons ta 1680 - 1740 dolar, gramda ise 408 - 420 lira bandında olduğunu söyleyen İslam Memiş, dolardaki yükselişin altının düşüşünü de sınırladığını belirtti.
Altının ons fiyatının 1720 - 1740 lira bandında haftayı tamamlamasının yükselişin devam edebilmesi için oldukça önemli olduğunu belirten İslam Memiş, altının tepki yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü söyledi.
İslam Memiş, gümüşün gram fiyatının teknik seviyeleri test ettiğini söyleyen piyasa uzmanı İslam Memiş, emtia fiyatlarının dolardan güç alarak yükseliş trendini sürdüreceğini de ekledi. Bu sebeple altın ve gümüş fiyatlarının yükselişinin devamını tahmin ettiğini yatırımcılar ile paylaştı.
Dolar üzerindeki tahminlerini de yatırımcılar ile paylaşan İslam Memiş, doların önümüzdeki haftalarda 7.5 - 7.55 bandında seyredeceğini tahmin ediyor. Dolarda yaşanacak düşüşler ise oldukça sınırlı. Yükseliş trendi ise orta ve uzun vadede devam edecek.
Yaşanacak düşüşlerin kısa vadeli olduğunu belirten İslam Memiş, kısa aralıklarda doların 7.35 - 7.40 bandına gerileyebileceğini belirtti.
Mart'ın 3. haftasında açıklanacak Türkiye Merkez Bankası ve FED faiz kararları ile dolar kurunda geniş bantlı bir dalgalanma da öngörülüyor.
2022'nin ilk çeyreğinden başlayarak Merkez bankalarının tekrar faiz artırımına geçeceğini öngören İslam Memiş, bunun emtia fiyatlarının geri çekilmesine yol açacağını düşünüyor.
Yaz aylarının sonuna kadar sabırlı bir şekilde bekleyen yatırımcıların, ihtiyaçları olan çıkış fırsatını yakalayabileceğini düşünen uzman, yaz aylarında altının kilogramının 60 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
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