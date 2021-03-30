'Altın neden yükseldi? Altın düşer mi?' sorularını teknik analiz uzmanı Şatıroğlu cevapladı

Altının ons fiyatı bin 727 TL seviyesinde hareket ederken, gram altın 453 TL’yi gördü. Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili açıklamalarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yükselişin sebebini ekonomi politikalarına bağladı. Gram altın ve gümüşün yükselişlerinin tamamen kurgudan kaynaklı olduğunu öne süren Şatırıoğlu, ons tarafında bir miktar satış olduğuna işaret etti.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, çıkışların ekonomi politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Şatıroğlu, gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişlerin tamamen kurdan kaynaklı olduğunu vurguladı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Ons tarafında bir miktar satış olduğuna dikkati çeken Şatıroğlu, dolar endeksinin dirençle karşılaştığını belirterek, bundan sonra bu hafta buradan aşağı dönmesini bekleyeceğini söyledi. Şatıroğlu, o zaman ons altın ve gümüşün yükselişe geçeceğini savundu.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 457,92 Türk lirası

Gram altın satış fiyatı: 458,00 Türk lirası