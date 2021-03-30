'Altın neden yükseldi? Altın düşer mi?' sorularını teknik analiz uzmanı Şatıroğlu cevapladı

Altının ons fiyatı bin 727 TL seviyesinde hareket ederken, gram altın 453 TL’yi gördü. Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili açıklamalarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yükselişin sebebini ekonomi politikalarına bağladı. Gram altın ve gümüşün yükselişlerinin tamamen kurgudan kaynaklı olduğunu öne süren Şatırıoğlu, ons tarafında bir miktar satış olduğuna işaret etti.
Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, çıkışların ekonomi politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Şatıroğlu, gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişlerin tamamen kurdan kaynaklı olduğunu vurguladı.
Ons tarafında bir miktar satış olduğuna dikkati çeken Şatıroğlu, dolar endeksinin dirençle karşılaştığını belirterek, bundan sonra bu hafta buradan aşağı dönmesini bekleyeceğini söyledi. Şatıroğlu, o zaman ons altın ve gümüşün yükselişe geçeceğini savundu.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın alış fiyatı: 457,92 Türk lirası
Gram altın satış fiyatı: 458,00 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın alış fiyatı: 729,83 Türk lirası
Çeyrek altın satış fiyatı: 746,96 Türk lirası
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yarım altın alış fiyatı: 1.455,10 Türk lirası
Yarım altın satış fiyatı: 1.493,93 Türk lirası
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 3.010,55 Türk lirası
Tam altın satış fiyatı: 3.088,36 Türk lirası
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.025,00 Türk lirası
Satış: 3.071,00 Türk lirası
ATA ALTIN
Alış: 3.002,00 Türk lirası
Satış: 3.071,00 Türk lirası
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 405,81 Türk lirası
Satış: 435,50 Türk lirası
ONS
Alış:1.710,89 $
Satış: 1.711,24 $
14 AYAR ALTIN
Alış: 246,36 Türk lirası
Satış: 296,75 Türk lirası
18 AYAR ALTIN
Alış: 327,34 Türk lirası
Satış: 327,87 Türk lirası
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