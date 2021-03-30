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'Altın neden yükseldi? Altın düşer mi?' sorularını teknik analiz uzmanı Şatıroğlu cevapladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 15:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yükselen altın fiyatları, çıkış ivmesini yeni haftada da devam ettiriyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüşün neden yükseldiğine dair açıklamalarda bulundu. Son birkaç aydır 400 TL ve altında hareket eden altın fiyatları, mart ayının son günlerinde 450 TL’yi aştı.

'Altın neden yükseldi? Altın düşer mi?' sorularını teknik analiz uzmanı Şatıroğlu cevapladı

Altının ons fiyatı bin 727 TL seviyesinde hareket ederken, gram altın 453 TL’yi gördü. Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili açıklamalarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yükselişin sebebini ekonomi politikalarına bağladı. Gram altın ve gümüşün yükselişlerinin tamamen kurgudan kaynaklı olduğunu öne süren Şatırıoğlu, ons tarafında bir miktar satış olduğuna işaret etti.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve gümüşte görülen çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, çıkışların ekonomi politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Şatıroğlu, gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişlerin tamamen kurdan kaynaklı olduğunu vurguladı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Ons tarafında bir miktar satış olduğuna dikkati çeken Şatıroğlu, dolar endeksinin dirençle karşılaştığını belirterek, bundan sonra bu hafta buradan aşağı dönmesini bekleyeceğini söyledi. Şatıroğlu, o zaman ons altın ve gümüşün yükselişe geçeceğini savundu.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın alış fiyatı: 457,92 Türk lirası
Gram altın satış fiyatı: 458,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın alış fiyatı: 729,83 Türk lirası
Çeyrek altın satış fiyatı: 746,96 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yarım altın alış fiyatı: 1.455,10 Türk lirası
Yarım altın satış fiyatı: 1.493,93 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 3.010,55 Türk lirası
Tam altın satış fiyatı: 3.088,36 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.025,00 Türk lirası
Satış: 3.071,00 Türk lirası

ATA ALTIN

Alış: 3.002,00 Türk lirası
Satış: 3.071,00 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 405,81 Türk lirası
Satış: 435,50 Türk lirası

ONS

Alış:1.710,89 $
Satış: 1.711,24 $

14 AYAR ALTIN

Alış: 246,36 Türk lirası
Satış: 296,75 Türk lirası

18 AYAR ALTIN

Alış: 327,34 Türk lirası
Satış: 327,87 Türk lirası

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