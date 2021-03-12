Altın neden yükselmiyor? Uzmanlar cevapladı

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar bu akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altının baskılandığını açıkladı.

ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı altın yorumunda altının yükselmesi için 1.735 direncinin kırılması gerektiğini açıklayarak şu yorumu paylaştı;

" ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor.

1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir." ifadelerini kullandı.