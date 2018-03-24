FİNANS

Altın rekor üstüne rekor kırdı

24 Mart 2018 12:35

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle 23 Mart Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 173 lirayı gördü.

Altın rekor üstüne rekor kırdı

 Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, bu hafta 173 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

 
Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
 
Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.
 
Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.
 
Analistler, özellikle Trump'ın attığı adımların küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını ve yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini bildirdi. Küresel piyasalardaki bu tedirginlikle cuma günü 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.350,45 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,6 getiri sağladı.
 
ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ve gelecek dönemde emtia ve döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yatırımcıların güvenli limanlara olan yönelimlerinin devam edebileceğini dile getirdi.
 
"BU YIL ALTININ ONA FİYATINDA 1.300-1.500 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ"
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü altının gram fiyatının dolar kurundan aldığı destekle tüm zamanların rekoru olan 173 lirayı gördüğünü anımsattı. 
 
Küresel piyasalarda Trump’ın açıklamaları ve yaptırımlarının tedirginliğe neden olduğunu belirten Memiş, Trump'ın küresel piyasalarda "kur savaşları"ndan sonra, "ticaret savaşları" da fitilini ateşlemiş olduğunu dile getirdi.
 
Memiş, Trump'ın korumacı tutumunun uluslararası arenada kabul görmediği gibi özellikle Avrupa ve Çin’de tepkiye neden olduğunu belirterek, "Özellikle yeni danışman kadrosunu göz önüne aldığımızda jeopolitik riskleri destekleyen bir kadro kurduğunu gözlemliyoruz. İran, Kuzey Kore gibi ülkeler ABD'nin yeni hedefinde olabilir." dedi. 
 
Memiş, "ticaret savaşları" ve Fed’in faiz kararı nedeniyle altının ons fiyatının 1.300-1.350 dolar bant aralığında hareket ettiğini ifade ederek, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz." dedi.
 
"ALTININ ONS FİYATINDA 1380 VE 1430 DOLAR SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"
 
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Trump’ın "ticaret savaşları"nı körükleyen açıklamalarında günün kazananlarından birinin güvenli liman etkisiyle altın olduğunu dile getirdi.
 
Altının ons fiyatında 1.360 dolar bariyerinin takip edileceğini ifade ederek, özellikle 1.360 dolar üzerinde hareketlerde 1.380 ve 1.430 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren Erkan,"1.362 dolar bariyerini geçememesi durumunda ise trend içi tepki düşüncesi tekrar dikkati çekebilir. 1.300 -1.315 bölgesi öncesindeki olası tepki seviyesi ise 1.332 olarak kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.
 
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