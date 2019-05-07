Altın swap piyasasında ilk işlemler geçildi

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine bugün başlarken, piyasada 1 hafta vadeli altın swap alış işleminde vadeli fiyatı 245,793 TL, spot fiyatı 244,651 TL olarak ilan etti.

Swap işleminde altın faiz oranı yüzde 0, TL faiz oranı yüzde 24 olacak.

TCMB bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası dün açılmıştı.

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyordu. Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi 2 Mayıs'ta bankalara yazılı olarak iletmişti. Bankacılar dün altın swap piyasasında ilk işlemin İngiltere piyasasının resmi tatil olması nedeniyle 6 Mayıs yerine bugün beklediklerini belirtmişlerdi.

KAYNAK:REUTERS

