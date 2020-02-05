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Altın toparlandı, petrol yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek için piyasaya likidite vermesi üzerine sert düşen altın fiyatları da, hafif toparlanırken, petrol fiyatları da yeni üretim kısıntısı haberleriyle yükseldi.

Altın toparlandı, petrol yükseldi

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu "OPEC+ Grubu"nun coronavirüsten kaynaklanan talep düşüşüne karşı daha fazla üretim kesintisi yapacaklarına ilişkin haberler sonrası yükseldi.

Viyana'da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun'u dinleyen OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komitesi'nin üyeleri, coronvavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu'nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.95 artışla 54.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.83 artışla 50.02 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

  • gümüş, yüzde 0.62 artışla 17.67dolardan,

  • altın, yüzde 0.48 artışla 1,563.10 dolardan,

  • bakır, yüzde 1.10 artışla 2.57dolardan,

  • platin, yüzde 0.20 artışla 968.00 dolardan ve

  • paladyum yüzde 1.34 artışla 2,367.00 dolardan işlem görüyor.

    İç piyasada ise, gram altın fiyatı 300 liraya, çeyrek altın 490 liraya, Cumhuriyet altını da 2,029 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
petrol, Altın,

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