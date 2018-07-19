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Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Altın Transfer Sistemi'ni, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler kapsamına aldı.

Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

TCMB'nin, Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Altın Transfer Sistemi'nin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına, ayrıca ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi. AA

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çeyrek Altın Takasbank

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