Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de 27,1 ton olan altın üretiminin 2019'da yaklaşık yüzde 40 artışla 38 tona çıktığını ve Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük altın üreticisi konumuna ulaştığını ifade etti.

Altın üretimindeki bu yükselişin Türkiye ekonomisi açısından sevindirici olduğuna işaret eden Yücel, "Üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Bir önceki bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle altın üretimi 2017 itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. 2019'da ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001'de başladığı bilgisini paylaşan Yücel, söz konusu yılda 1,4 ton olan altın üretiminin yıllar içinde arttığını, bu yıl ise altın üretiminin 45 tonun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının öngörüldüğünü aktardı.