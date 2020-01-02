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  4. Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de altın üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını bildirdi.

Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de 27,1 ton olan altın üretiminin 2019'da yaklaşık yüzde 40 artışla 38 tona çıktığını ve Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük altın üreticisi konumuna ulaştığını ifade etti.

Altın üretimindeki bu yükselişin Türkiye ekonomisi açısından sevindirici olduğuna işaret eden Yücel, "Üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Bir önceki bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle altın üretimi 2017 itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. 2019'da ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001'de başladığı bilgisini paylaşan Yücel, söz konusu yılda 1,4 ton olan altın üretiminin yıllar içinde arttığını, bu yıl ise altın üretiminin 45 tonun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının öngörüldüğünü aktardı.

'10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI'

Yücel, Türkiye'de altın sektörünün 2001-2019 yıllarında toplam 338 ton altın üretimi gerçekleştiğine dikkati çekerek, ülkenin altın potansiyelinin yaklaşık 6 bin 500 ton olduğunun tespit edildiğini, bunun 1100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Dernek çatısı altındaki üreticilerin yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığının altını çizen Yücel, şunları kaydetti:

"Türkiye kişi başına altın satın alımında dünyada ilk sıralarda geliyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Türkiye önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz."

KAYNAK:AA

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