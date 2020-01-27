Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın madeninde 6 bin 500 tonluk potansiyelinin olduğunu ve bunun yaklaşık bin 500 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yıl başında yatırım süreçleri tamamlanan ve faaliyete geçen birkaç altın üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yücel, bu sayının artması için maden aramacılığında özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cari açığın artmasında altın ithalatının önemli payı olduğuna işaret eden Yücel, son 20 yılda Türkiye'nin altın ithalatının ortalama yıllık 130-140 tonu bulduğunu aktardı.

Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getirerek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var. 160 ton altının fiyatının 9 milyar dolar olduğunu düşünürsek bunun ancak 1,9 milyar dolara yakınını ürettik. Ciddi destek, planlama ve stratejiyle Türkiye bu açığı kapatabilir. " değerlendirmesinde bulundu.