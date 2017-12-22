Altın ve döviz kaybettirdi! Borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

22 Aralık 2017 18:38
Altın ve döviz kaybettirdi! Borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,62 kazandırırken, dolar, avro ve altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,64, dolar/TL de yüzde 1,37 değer kaybetti 

 
BORSADA SON DURUM
 
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,16'lık düşüşle tamamladı. Endeks 172,49 puanlık azalışla 111 bin 99 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kaybetti.
 
ALTIN FİYATLARI
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,64 azalarak 156,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 azalışla 1.044,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 258,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 256,00 liraya düştü.
 
DOLAR VE AVRO GERİLEDİ
 
Bu hafta avro yüzde 0,81 değer kaybederek 4,5290 liraya, ABD doları da yüzde 1,37'lik düşüşle 3,8180 liraya geriledi.
 
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile hisse senedi fonları oldu.
 
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti. 
 
AA
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