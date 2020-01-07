Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde

Günlük bazda cuma günü yüzde 1,67 değer kazanan gram altın, Ekim 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Analistler, 2019'un ağustos ayında Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bölümde dolar kurunda yaşanan ani yükseliş sebebiyle gram altında görülen 316 lira seviyesinin gerçekçi bir fiyatlama olarak dikkate alınamayacağının altını çizdi.

Küresel jeopolitik risk, geçen hafta ABD'nin, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle hızlı yükseldi. Jeopolitik risklerle güvenli liman olarak kabul edilen altına talep artarken, altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, İran'ın hafta sonunda nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığını belirtmesi ve ABD'nin Irak'a yönelik yaptırım tehdidinin risk algısında önemli artışa sebep olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek,"(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, ABD ile İran arasında açıklamaların fiili boyuta taşınması durumunda altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü yaşanan olayın ardından yüzde 1,54'lük artış kaydeden altının ons fiyatı, böylece ağustostan bu yana günlük bazda en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

Altının ons fiyatı 1.511 dolardan başladığı geçen haftayı 1.554 dolardan kapatırken, haftalık bazda yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu.