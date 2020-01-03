FİNANS
  4. Altın yeni yılda yükselişe geçti

Altın yeni yılda yükselişe geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

2020 yılının ilk günlerinde altının yükselişi devam ederken, kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Yatırımını altın yapan kazandı ve kazanmaya devam edecek" dedi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.543,60 dolara yükseldi.

2020 yılının ilk günlerinde altının yükselişi devam ederken, kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Yatırımını altın yapan kazandı ve kazanmaya devam edecek" dedi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.543,60 dolara yükseldi. ABD’nin Irak’ta düzenlendiği operasyon sonucu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin hem piyasaları etkilediğini hem de küresel riskleri arttırdığını anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Bu gelişmelerin ardından dolar, altın ve petrol fiyatları yükseldi. Gram altın 295,6 lira, çeyrek altın 485 lira ve Cumhuriyet altını 1.982 liradan işlem görüyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde, 292,6 liradan tamamladı" dedi.

"Altın fiyatları da yükselişe geçti"
Yeni güne de artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatının, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 295,6 liradan işlem gördüğünü anlatan Sünetci, "Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı bugün 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.541,1 dolardan işlem görüyor. 2020 yılının ilk günlerinde altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Şu an için çeyrek altın 476 lira, yarım altın 953 lira, gram altın 292 lira, Cumhuriyet Ata lira bin 950 lira, tam altın bin 905 lira satılıyor. Yatırımını altın yapan vatandaşlarımız kazanırken, kazanmaya devam edecekler" dedi.

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