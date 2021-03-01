Altın yükselişe mi geçecek?

Ons altın 2 bin dolar seviyelerindeyken bu fiyatlardan gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar, gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu geçen hafta altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bu hafta altının tekrar güç toplayacağını belirtmişti. Şatıroğlu bugünkü yorumda şu açıklamayı yaptı; "Altın toparlanıyor. 4 saatlikte wavetrend AL konumuna geçti. ABD açıldığında da hareketin devam etmesi durumunda altında yükseliş başladı diyebiliriz. Asıl olan burada ons fiyatı. Ons yükseliş trendine dönerse dolar/TL zaten buradan çok düşmez ve etkisi sınırlı kalır." dedi.

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları 435 TL seviyesinde başlayarak yatırımcıyı umutlandırmıştı. Haftayı 414 TL seviyesinde kapatan gram altının nasıl yön alacağını araştırılırken uzmanlardan yükselebilir yorumu geldi. Altın fiyatları, 2016 yılının Kasım ayından sonraki en kötü ayını geçirmiş oldu.10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi Şubat ayının başarında yüzde 1,09 seviyesinde bulunurken enflasyonun yükseleceğine ve ekonomik toparlanmaya dair beklentilerle Şubat ayını 32 baz puan yükselişle kapattı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Şubat ayında yüzde 0,3’e yakın yükseliş kaydetti.

"Son 2 günkü düşüş hareketinden sonra düzeltme deneyen altında alımların devam etmesiyle 1764 direnci hedeflenebilir. Bunun üzerinde 1785 ikinci direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise kanalın alt bandı olan 1735 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir."

ALB Forex'in yaptığı güncel altın analizinde şu açıklamada gram altının düşüşe geçmesiyle 412.90 TL seviyesinin destek olabileceği belirtilerek şu açıklama yapıldı;

'TEPKİ ALIMLARI GELDİ'

Vakıf Yatırım'ın yaptığı güncel altın analizinde şu açıklama yapıldı;

"Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükseliş, hisse piyasalarında ve değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Ons altın alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, Cuma günü satışların sertleşmesi ile ilk destek olarak izlediğimiz 1.765 seviyesinin altına geldi. Haftaya başlarken ABD 10 yıllıklarında hareketin kısmen dengelenmesi ile değerli metallerde tepki alımı dikkat çekiyor. Alımların devam etmesi halinde 1.765 ve 1.820 takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 1.715 ise olası satışlarda ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ons altının hareketi için belirleyici olmaya devam edecektir."

1 MART 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

Yüksek seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Gram altın, geçtiğimiz ay Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek 400 TL’nin altını gördükten sonra artan ABD Hazine tahvili faizinin, dolar/TL üzerinde baskı oluşturmasıyla yeniden yükselişe geçmişti. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 23 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda gram altın fiyatları için, "395 kadememizden gelen alımlar 424'ten kar satışıyla karşılaştı. Bu aralar önemli bir hareket beklemiyorum. Aşağıda 395'i kademe olarak baz almaya devam edebiliriz." dedi. Baştürk sosyal medya hesabından gram altın için şu grafiği paylaştı;





