'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Atayık, AA muhabirinin altın fiyatlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Geçmişte ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) oluşan iki kutuplu yapının dünya tarafından takip edildiğini hatırlatan Atayık, "İki kutup arasında kıyasıya bir mücadele ve bilek güreşini izliyorduk. Günümüzde ise siyasetin yerine ticaret aldı. Ülkeler, sıcak savaş yerine ticaretle, gümrük duvarlarını yükselterek, ambargo ve yaptırım silahıyla karşı tarafı dize getirme ve masaya çekme uğraşı içerisinde." diye konuştu.

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmak suretiyle başlattığı ticaret savaşını da "iki kutuplu dünya" perspektifiyle irdelemek gerektiğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında devam eden ticaret düellosuna zaman zaman görüşme molası verilse bile birçok uzmanın görüşüne göre, ABD ve Çin arasındaki ticareti savaşları, küresel istikrar için en büyük riski oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan ekonominin önündeki bir diğer belirsizlik ise Brexit süreci...