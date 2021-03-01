Altında 440 TL tahmini: 1 Mart 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dair geçen hafta yaptığı açıklamalarda teşvik paketinde ısrarlı olduğunu tekrar bildirmişti.
Uzmanların önceki açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 1 Mart 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Geçtiğimiz haftaya 400 liranın üstünde başlayan altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 412,30 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 1,04 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 1 Mart 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 416,59 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 416,49 TL
Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.751,16 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 710,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne -0.56 hareketle başladı. Peki 1 Mart 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 706,00 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 681,00 TL
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.848,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,91 artışla başladı. 1 Mart 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.822,00 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.717,00 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.751,16 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
YARIM ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 1.432,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 1.411,00 TL
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.363,00 TL
22 AYAR BİLEZİK ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 380,00 TL
22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI: 384,50 TL
22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI: 380,00 TL
1 KİLO ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 55.251,00 TL
1 KİLO ALTIN SATIŞ FİYATI: 56.018,00 TL
1 KİLO ALTIN ALIŞ FİYATI: 56.006,00 TL
Dinamik Menkul'un yaptığı güncel altın yorumunda gram altında 440,33 TL seviyesinin direnç olabileceği açıklandı. İşte Dinamik Menkul'un açıklaması;
"Kurların sert yükselişinden etkilenen Gram Altın, 416,91 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin altında
4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi bir durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.
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Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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