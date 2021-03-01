Altında 440 TL tahmini: 1 Mart 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dair geçen hafta yaptığı açıklamalarda teşvik paketinde ısrarlı olduğunu tekrar bildirmişti.

Uzmanların önceki açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 1 Mart 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

Gram altında 440 TL tahmini: Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumları! BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Geçtiğimiz haftaya 400 liranın üstünde başlayan altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 412,30 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 1,04 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 1 Mart 2021 Pazartesi gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 416,59 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 416,49 TL Analistten çarpıcı 2021 yorumu: "Ons altın 2075 doları görebilir..." 6 farklı uzmandan altın tahmin yorumları! BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.751,16 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 710,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne -0.56 hareketle başladı. Peki 1 Mart 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 706,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 681,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.